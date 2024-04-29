"النصر أصابه بهذه الأشياء!" .. آل الشيخ يكشف سر انهيار مستوى كريستيانو رونالدو

لهذا السبب يعاني كريستيانو رونالدو مع النصر..

SHAHID

"ليس بسبب العمر فقط!".. بهذه الكلمات؛ كشف الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو هو هداف النصر والأكثر صناعة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ إلا أنه يظهر بمستوى أقل من المتوسط، في المباريات الحاسمة، وأمام الأندية الكبرى؛ وهو ما أثار العديد من التساؤلات.

وفي هذا السياق.. اعتبر آل الشيخ في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، أن تأثُر الأسطورة البرتغالية بما اسماه "ثقافة النصر"؛ هو السبب فيما وصل إليه اللاعب من مستوى سيئ، خاصة في المباريات الكبيرة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الناقد الرياضي شدد على أن كريستيانو تطبع بـ"ثقافة النصر"؛ المتمثلة في عدم محاسبة اللاعبين بعد الخسارة، بالإضافة إلى تبرير أي سقوط، بتعرض الفريق للظلم التحكيمي.

وضرب آل الشيخ مثالًا باللاعب الشاب أيمن يحيى، جناح قلعة العالمي، الذي قام الجمهور والمسؤولون بـ"التصفيق له"؛ بعد حصوله على كارت أحمر، في إحدى المباريات المهمة.

وحذر طلال آل الشيخ، من عدم عودة النصر إلى منصات التتويج مجددًا؛ حال عدم تغيير هذه الثقافة، في الفترة القادمة، مشددًا على أن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الحالي؛ هو الفرصة الأخيرة لرونالدو وزملائه، من أجل إثبات قيمتهم الفنية.

SHAHID