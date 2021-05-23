"النصر منافس الهلال؟ .. حماقة كبيرة"

الصراع بين العالمي والزعيم باقٍ أمد الدهر

رفض الإعلامي الرياضي عيسى الروقي اعتبار نادي النصر السعودي منافسًا لنظيره الهلالي، مستشهدًا بإحصائية ردًا على الإعلامي عبد الرحمن الفريح.

الفريح كان قد أغضب جمهور الزعيم بإحصائية آخر ست بطولات حققها العالمي، والتي جاءت خمس منها على حساب الهلال، واصفًا النصر بكبير الرياض. (طالع التفاصيل)

وجاء رد الروقي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طبعاً منافس النصر في دوري 2015 هو الاهلي وليس الهلال، 1- حقق الهلال ولي العهد 2013 أمام النصر، 2- حقق كأس الملك 2015 أمام النصر، 3- حقق السوبر 2015 أمام النصر، 4- حقق الدوري 2020 امام النصر، 5- حقق كأس الملك 2020 أمام النصر".

وأضاف: "معلومة: التلميح او التصريح ان النصر منافس للهلال حماقة كبرى".

طبعاً منافس #النصر في دوري 2015 هو الاهلي وليس الهلال

1-حقق #الهلال ولي العهد 2013أمام #النصر

2-حقق كأس الملك 2015أمام #النصر

3-حقق السوبر 2015 أمام #النصر

4-حقق دوري 2020أمام #النصر

5-حقق كاس الملك 2020 أمام #النصر



معلومة: التلميح او التصريح ان #النصر منافس للهلال حماقة كبرى https://t.co/tkzDwLKxbF — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) May 22, 2021

يذكر أن الهلال اقترب من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه للموسم الثاني على التوالي، إذ يحتاج لنقطتين فقط، لخطف اللقب من منافسيه الشباب والاتحاد، فيما يحتل العالمي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.

وبمباراتي الموسم الجاري، فاز الهلال في الذهاب 2-0، فيما انتصر النصر في الإياب بنتيجة 1-0.

وخطف الزعيم في الموسم نفسه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين من العالمي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما انتقم النصر وخطف منه لقب كأس السوبر بالفوز بثلاثية نظيفة.