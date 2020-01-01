ذهبي النصر السابق يتوعد الإدارة حال الهزيمة في كلاسيكو الهلال

سعد آل مغني يوجه رسالة قبل الكلاسيكو

توعد سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، حال خسارة الفريق في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عاد لاستئناف مباريات من جديد بالأمس، بعد توقف طارئ بدأ في مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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ومن المقرر أن يستضيف العالمي، الزعيم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا سمح الله إذا انهزم النصر، تتحملها الإدارة، أقسم بمن حل القسم سوف تكون عواقب الهزيمة مؤلمة لهم".

وأضاف: "لكن إن شاء الله الفوز حليف النصر، أثق في اللعيبة".

لاسمح الله اذا انهزم النصر

تتحملها الإداره

أقسم بمن حل القسم سوف تكون عواقب الهزيمه مؤلمه لهم

لكن ان شاء الله الفوز حليف النصر

اثق في اللعيبه 🙏 — سعد آل مغني (@SAADmughni) August 5, 2020

يذكر أن الأزرق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن العالمي، صاحب الوصافة.