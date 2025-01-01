"شاهدت مباراة الهلال والنصر" .. نجم إنتر لا يغلق الباب في وجه الانتقال لدوري روشن السعودي

اللاعب سبق أن ارتبط باللعب في السعودية

أكد هنريك مخيتاريان نجم وسط إنتر أنه يُتابع دوري روشن السعودي، رافضًا غلق الباب تمامًا في وجه الانتقال إليه مستقبلًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

صاحب الـ35 عامًا سبق أن ارتبط بالانتقال إلى السعودية لكن لم تنته المفاوضات بنجاح لرغبته الاستمرار مع فريقه في أوروبا، وقد أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السوبر الإيطالي، الذي سيقام في السعودية، أمام أتالانتا أن تركيزه حاليًا مع إنتر والحديث عن مستقبله مؤجل لنهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "أتابع الدوري السعودي لكن ليس كثيرًا، لدي العديد من زملائي السابقين يلعبون هنا. شاهدت مباراة النصر والهلال. لدي عقد مع إنتر، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم لكني حاليًا لا أفكر سوى بالإنتر وتركيزي كاملًا عليه".

GOAL

إنتر سيواجه أتالانتا في نصف نهائي السوبر الإيطالي يوم غدٍ الخميس، وسيلعب الفائز منهما المباراة النهائية أمام المتأهل من ميلان ويوفنتوس اللذان سيلتقيان يوم بعد غدٍ الجمعة.

يُشار إلى أن النجم الأرميني انضم إلى إنتر قادمًا من روما صيف 2022 ويرتبط معه بعقد ينتهي صيف 2026.