لاعب الوسط البرازيلي غادر السعودية اليوم الإثنين

علق البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر السعودي السابق، على هزائم العالمي المتتالية بطريقة مثيرة، موجهًا اللوم لمجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

مجلس آل معمر فسخ عقد لاعب الوسط البرازيلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بالتراضي بين الطرفين، من أجل قيد مواطنه الوافد الجديد أنسيلمو دي مورايس.

بيتروس يلوم آل معمر:

العالمي تلقى الهزيمة أمس الأحد، أمام الاتفاق، بهدف نظيف، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبلها بأيام، ودع النصر دوري أبطال آسيا، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بدور نصف النهائي.

اليوم فاجأ بيتروس الجمهور، بنشر صورته بقميص النصر، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "في حياتك تعلم ألا تفقد شخصًا مستعدًا للتضحية بحياته من أجلك!".

تبدو رسالة اللاعب موجهة لإدارة النصر، التي فرطت به، إذ أنه كان مقاتلًا بشكل كبير في الملعب، ويجيد استفزاز الخصوم وإخراجهم من التركيز في المباريات، ليعوض تراجع فريقه الفني.

رسالة كاريلو لبيتروس:

غادر بيتروس اليوم الإثنين، المملكة السعودية، بعدما أنهى كافة أموره المادية مع ناديه السابق.

ونشر اللاعب صورته في مطار الرياض، معلقًا: "الله هو الإله الذي يأمر ببدء المهمة، ويبقى خلالها، وعندما تنتهي المهمة، يأخذنا إلى مكان آخر، والحياة عبارة عن مواسم، كل منها له جماله ووقته المحدد، والأمر الأساسي في كل ذلك هو أن الله هو المسؤول عن كل شيء، دائمًا يرافقنا الإيمان، شكرًا للسعودية، أقسم أنني أحبك".

البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الهلال، علق على رسالة بيتروس، إذ كتب: "حظًا سعيدًا يا أخي"، ليرد عليه لاعب العالمي السابق: "أنت تعلم أن الديربي بدوني لن يكون هو نفسه أبدًا. أحبك أخي!".

ماذا حقق بيتروس مع النصر؟

صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي.

وخلال هذه السنوات، شارك بيتروس في 103 مباراة في مختلف البطولات بقميص النصر، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع تسعة آخرين.

أما على مستوى البطولات، فحقق لقب الدوري 2018-19، ولقبي السوبر المحلي عامي 2020 و2021.

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