إن فلت من النصر فالهلال سيُسقط بك! .. إجراء صارم ضد عيسى الحربين بعد تلميحاته ضد الزعيم

ماذا حدث للمعلق الرياضي؟

يبدو أن المعلق الرياضي عيسى الحربين سيكون مسار جدل كبير في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فبعد سخريته من النصر، أتى دور الهلال.

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الحربين كان معلقًا على مواجهة الزعيم والأخدود في الجولة الأولى من الموسم الجاري بدوري روشن، ووقتها سخر من النصر قائلًا: "من يستطيع الفوز على جيسوس (مدرب الهلال)؟، هذا هو السؤال الذي يمكن قوله، بالطبع سيأتي عاشق نصراوي يقول (انتصرنا عليه في البطولة العربية)، لقد صار لنا سنة على هذا الموال، لكن الحقيقة أن جيسوس مدرب يصعب هزيمته!".

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GOAL

وأول أمس الجمعة، كان معلقًا على مواجهة النصر والاتفاق، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة نفسها، وخلالها قال: "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انتهى الصيف؟؛ إذا جاء هذوليك!"، في إشارة إلى مزاعم البعض بشأن تعمد المسؤولين لعدم لعب الزعيم في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع الحرارة والرطوبة العالية.

وبحسب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز وصحيفة "سبق" السعودية فإن قناة "SSC" الناقلة للمباريات، قررت معاقبة الحربين، معتبرة تعليقًا وإسقاطه على الهلال غير مقبول.

نبأ الجماز دفع البعض للتعجب من الإيقاع بالمعلق الرياضي ضحية للعقوبة فور إسقاطه على الهلال، على الرغم من أنه لم يتخذ ضده أي موقف عندما يتعامل بنفس الطريقة مع الأندية الأخرى، وهو الشهير بإسقاطاته خلال المباريات على مختلف الفرق وليس نادٍ بعينه.