مدرب النصر يُراقب الشهراني والبريك في مباراة السد القطري

الهلال يستقبل الفريق السداوي على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يبدو أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي سيعمل بكل قوة على مراقبة أبرز لاعبي نادي الهلال السعودي قبل مباراة ديربي الرياض والتي تجمع الفريقين الجولة المُقبلة بالدوري السعودي للمحترفين.

تقارير مقربة من العالمي قالت أن فيتوريا طالب أحد مساعديه بمراقبة أداء الثنائي محمد البريك وياسر الشهراني في مباراة الهلال أمام نادي السد القطري.

الهلال يستقبل الفريق السداوي على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

ويرغب فيتوريا في معرفة كل التفاصيل الخاصة بالثنائي نظرًا لقيمتهم الفنية رفقة الزعيم الهلال، ويمكن وصفهم بالأفضل في مركزهم بالدوري السعودي.

التاريخ يصب في صالح الهلال قبل مواجهة السد القطري

يُذكر أن نادي النصر يواجه الهلال في الجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك يوم الأحد المُقبل.