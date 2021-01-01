الدعيع يهين النصر بعد فوزه بالديربي: يتبع أساليب قديمة

الهلال خسر الديربي وابتعد عن الصدارة بخمس نقاط

انتقد محمد الدعيع؛ حارس مرمى الهلال الأسبق، انفعال لاعبي الزعيم خلال لقاء الديربي أمام النصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى اعتماد العالمي على أساليب قديمة.

ديربي الرياض انتهى بفوز العالمي بهدف نظيف، سجله بيتي مارتينيز، على ملعب مرسول باركن ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وشهدت المباراة دخول لاعبي الأزرق ومدير الكرة بالنادي سعود كريري، في أكثر من مشادة مع البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر، تسببت في طرد كريري بالشوط الأول.

وكتب الدعيع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فريق متنرفز داخل الملعب كيف راح يفوز ولكن لا زالت الكورة فالملعب و الأمل بالدوري مازال و يجب تصحيح الاخطاء سوا كانت ادارية او فنية او على مستوى اللاعبين".

وأضاف: "يجب على اللاعبين فهم ان جميع الفرق التي لا تنافس على الدوري تلعب في نفس هذي الأساليب القديمة امامهم، وكلنا ثقه في زعيم آسيا".

فريق متنرفز داخل الملعب كيف راح يفوز ولكن لا زالت الكورة فالملعب و الأمل بالدوري مازال و يجب تصحيح الاخطاء سوا كانت ادارية او فنية او على مستوى اللاعبين و يجب على اللاعبين فهم ان جميع الفرق التي لا تنافس على الدوري تلعب في نفس هذي الأساليب القديمة امامهم

وكلنا ثقه في زعيم آسيا💙 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) February 23, 2021

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 28 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الزعيم عند 36 نقطة، في وصافة جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الشباب؛ محتل الصدارة.