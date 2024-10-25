ضربة قوية .. إصابة محترف النصر أمام الخلود و"غموض موقفه قبل ديربي الهلال"

الجميع يترقب ديربي الرياض الكبير..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "ضربة موجعة" خلال مواجهة الخلود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر أنهى الشوط الأول أمام مستضيفه الخلود، بالتعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة التي تشهد غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل "الراحة".

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وفي مواجهة الخلود.. تعرض النجم الدولي الإسباني المتألق إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق النصراوي، لـ"الإصابة" خلال مجريات الشوط الأول؛ حيث لم يستطع إكمال اللعب.

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الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، قام بـ"استبدال" لابورت البالغ من العمر 30 سنة، بزميله السعودي المخضرم محمد آل فتيل، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول؛ بسبب هذه الإصابة التي تبدو أنها على مستوى الركبة.

ولم تتضح مدى قوة إصابة المدافع الإسباني - حتى الآن -؛ وذلك مع تبقي أسبوع واحد فقط على ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، والمقرر في الأول من نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وكان الفرنسي محمد سيماكان، مدافع نادي النصر الآخر، قد تعرض للإصابة في مواجهة النصر والاستقلال الإيراني، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 17 نقطة من 5 فوز وتعادلين؛ وذلك قبل مباراته الجارية حاليًا ضد الخلود.