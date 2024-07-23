"بعد تفضيله النصر على الهلال والأهلي" .. الشباب يحدد سعر بيع متعب الحربي

واحدة من أهم الصفقات المحلية..

حدد نادي الشباب السعودي، "سعر" بيع متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد اهتمام الثلاثي المحلي الكبير الهلال والنصر والأهلي، بالتعاقد معه.

يوم أمس.. ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الحربي أخبر مجلس إدارة الشباب، بـ"رغبته" في الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حال تم الموافقة على بيعه.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، تحديد الإدارة الشبابية مبلغ "120 مليون ريال سعودي"؛ للموافقة على بيع عقد الظهير الأيسر الدولي، خلال صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب الشباب المالية، لا تزال بعيده عن ما قدمه نادي النصر، خلال الساعات الماضية؛ حيث بلغ آخر عرض للتعاقد مع الحربي "70 مليون ريال سعودي" تقريبًا.

وعلى جانب آخر.. كشفت "الشرق الأوسط" عن توقف مفاوضات الهلال والنصر، مع الظهير الأيسر المحلي سالم النجدي، نجم نادي الفتح السعودي، والذي يعتبر "البديل المحتمل" لصفقة متعب الحربي.