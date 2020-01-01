الهلال يرد على صفقات النصر بالتعاقد مع نجم الاتفاق

صفقة قوية لبطل آسيا

كشفت صحيفة الوطن السعودية عن نجاح إدارة الهلال في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في الاتفاق حول التعاقد مع الجناح السعودي فواز الطريس بدءًا من الموسم القادم.

اللاعب صاحب الـ23 عامًا أحد منتجات قطاع الشباب في الاتفاق وقد لفت الأنظار بأدائه خلال الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وارتبط بعدد من الأندية أبرزها النصر .

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الصحيفة السعودية أكدت أن الاتفاق تم بين الناديين حول كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة وأن المتوقع أن يُعلن عنها الهلال رسميًا مطلع الأسبوع القادم، ليرد بذلك على صفقات جاره ومنافسه اللدود "النصر" المحلية الأخيرة وعلى رأسها جناح الأهلي عبد الفتاح عسيري.

ولعب الطريس هذا الموسم 16 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم هدف واحد وصنع ثلاثة، ويُجيد اللعب في وسط الملعب والجناح الأيسر وكذلك الظهير الأيسر مما يجعله ورقة تكتيكية مهمة في يد المدرب رازفان لوشيسكو الموسم القادم.