النصر يُهاجم الإعلام والسوشيال ميديا ويصفهم بـ "أعداء العدالة"

بيان النصر أثار الكثير من الجدل

هاجم سعود الصرامي المتحدي باسم نادي النصر السعودي اليوم الإثنين القنوات الفضائية والسوشيال ميديا بسبب حديثهم المبالغ به حول طلب النادي تغيير رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

النصر كان قد أصدر بيانًا عقب مواجهة الأهلي في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بالتعادل 2-2، طالب خلاله الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بحجة كثرة الأخطاء التحكيمية في مباريات البطولة مؤخرًا، ولحرصه على ضمان عدالة المنافسة وسمعة كرة القدم السعودية.

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وقد أثار ذلك البيان الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي وهاجمه العديد من النقاد والجمهور، و تحدث المتحدث الرسمي باسم الفيصلي مطالبًا النصر بالتوقف عن محاولاته التأثير على الحكام والتركيز في الملعب فقط.

الصرامي لم يقف صامتًا تجاه ما يحدث وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر مهاجمًا كل هؤلاء وواصفًا إياهم بأعداء العدالة.

إذ كتب "القنوات الفضائية ومواقع سوشيال ميديا (مليانه) بالضجيج للحديث عن بيان النصر المقتضب الذي يهدف لإشاعة العدالة و تعزيز ثقافة المنافسة الشريفة. أعداء العدالة أزعجهم البيان".

وقد استشهد الصرامي بموقف عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق عقب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري في نهائي كأس الخليج العربي 22 عام 2014، إذ طالب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي بتقديم استقالتهم.

وألحق الصرامي تغريدته بعدد من الوسوم تتحدث عن التاريخ، أبرزها "#بيان_النصر #التاريخ_براوية_أخرى #التاريخ_لا_يكذب_و_يرحم #عندما_يموت_سعود_الصرامي_اعبثوا_بالتاريخ #شاهد_على_العصر".

الفريق السعودي كان من المفترض أن يلعب يوم الثلاثاء القادم أمام سباهان الإيراني في أوزباكستان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، لكنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل اللقاء حرصًا على سلامة لاعبيه بعد انتشار فيروس كورونا في إيران، وقد وافق الاتحاد على طلبه.

وسيلعب الفريق أمام الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي يوم السبت 7 مارس القادم.