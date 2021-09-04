"النصر الفريق الوحيد الذي يمتلك 8 محترفين بالسعودية!"

النصر لم يعلن عن رحيل أي لاعب محترف حاليًا

تحدث الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، عن عدد الأجانب المتواجدين في قائمة نادي النصر، وذلك بعد انضمام البرازيلي أنسيلمو دي مورايس صفوف الفريق.

النصر تعاقد مع أنسيلمو مؤخرًا من صفوف نادي الوحدة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، من أجل تدعيم صفوفه.

جميع الأندية السعودية تمتلك 7 محترفين، إلا النصر يمتلك 8 محترفين:

وكتب سلطان الحارثي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، موجهًا سؤالًا حول اللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديهم 7 محترفين أجانب، لو سألت أصغر مشجع لعرفهم".

وتابع: "النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب، وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر، يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام، هل من توضيح من اتحاد الكرة السعودي؟ وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟"

من هم اللاعبين الأجانب الذين يمتلكهم النصر حاليًا؟

نادي النصر لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي، عن رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس ماتيوس، في ظل انتشار أخبارًا قوية بأن النصر وقع معه على مخالصة مالية.

وبناء على ذلك، يمتلك النصر في قائمته 8 أجانب وهم: "بيتي مارتينيز، فونيس موريس، بيتروس ماتيوس، أنسيلمو دي مورايس، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، عبد الرزاق حمد الله، فينسنت أبو بكر".

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ما هي الصفقات التي أبرمها نادي النصر في صيف 2021؟

نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نجح في إبرام صفقات قوية جدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، حيث تم تدعيم صفوف اللاعبين بلاعبين مميزين محليين وأجانب.

وضم النصر 7 لاعبين وهم: "البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أنسيلمو دي مورايس، والأرجنتيني فونيس موري، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ومحمد آل فتيل ومحمد القاسم".

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