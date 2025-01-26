رونالدو أمام الفتح | وصل الـ920 وإلغاء هدف الموسم يفجر غضبه أمام أنظار بيرس مورجان

النصر هزم الفتح والدون لم يغب عن قائمة المسجلين

واصل كريستيانو رونالدو تألقه على صعيد إحراز الأهداف في المباريات الأخيرة لفريقه النصر وسجل أحد ثلاثية الفوز على الفتح في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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النصر هزم الفتح على ملعبه الأول بارك 3-1 وقد أحرز الدون الهدف الثاني ليصل إلى هدفه الـ920 في مسيرته الكروية ويقترب خطوة جديدة من حلمه الأكبر بالوصول إلى الهدف الألف قبل اعتزاله اللعبة.

رونالدو سجل هدفين آخرين رائعين لكن الحكم ألغاهما بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب التسلل، وفيما لم يهتم اللاعب كثيرًا بالهدف الأول إلا أن إلغاء الثاني فجر غضبه الكبير من الحكم، ويُمكن القول أنه معذور في غضبه، فالهدف كان سيفوز على الأرجح بهدف الموسم في دوري روشن.

صاحب الـ39 عامًا استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ بإبداع وسدد تسديدة صاروخية مذهلة من زاوية صعبة مزقت شباك حارس الفتح، ولم يكن اللاعب متسللًا بل زميله مما ألغى شرعية الهدف وسط غضب عارم من الدون أمام عيون الإعلامي بيرس مورجان الذي كان أحد الحضور في الأول بارك.

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غضب رونالدو ظهر بوضوح عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث قطع الملعب كاملًا تقريبًا وهو يُتمتم بكلمات غاضبة ويُشير بيديه مبديًا اندهاشه من إلغاء الهدف، وقد وصل إلى ذروة انفعاله بالتوجه إلى الكاميرا وترديد بعض الكلمات الغاضبة.

فنيًا، عانى رونالدو خلال الشوط الأول من ازدحام منطقة الجزاء بالعديد من اللاعبين، سواء زملائه المهاجمين أو المتقدمين من الخلف للأمام أو منافسيه من الفتح والذين كما يبدو تعلموا من الخسارة القاسية أمام الهلال وأغلقوا الملعب جيدًا، خاصة في ظل لعب المدرب بـ3 مدافعين.

وجود ساديو ماني خلف رونالدو على الورق وبجانبه في الملعب حرم الدون من الاستئثار بالفرص، بل حاول السنغالي التسديد كلما استلم الكرة، لكن الأمر تغير قليلًا في الشوط الثاني خاصة حين بدأ الفريق يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، حيث تواجدت المساحات بعد تقليص الفتح للفارق واندفاعه بحثًا عن التعادل، ومن إحدى تلك المرتدات سجل رونالدو الهدف من تمريرة جميلة من ساديو ماني الذي بدأ يعود للجانب الأيسر قبل مغادرته الملعب.

إصرار رونالدو على تحقي حلمه بالوصول إلى الهدف الألف واضح جدًا، فقد سجل اللاعب هدفه الثامن في آخر 7 مباريات، ولم يغب عن التسجيل في تلك السلسلة سوى في مباراة واحدة، وقد رفع رصيده الآن إلى 14 هدفًا في دوري روشن يتصدر بهم قائمة الهدافين بفارق هدفين عن كريم بنزيما وألكسندر ميتروفيتش.