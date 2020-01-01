الفتح يُوضح حقيقة انتقال مدافعه للنصر

النصر ضم 7 محليين ومازال يريد المزيد

أوضح نادي الفتح السعودي حقيقة الأخبار التي تتحدث عن قُرب انتقال مدافعه علي لاجامي لفريق النصر .

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يعيش حالة من النشاط الكبير في سوق الانتقالات الصيفي، إذ نجح في التعاقد مع سبعة لاعبين محليين هم عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم وأمين بخاري وعبد الله الشنقيطي وعبد العزيز العلاوي وسلطان العنزي وأخيرًا أسامة خلف ظهير أيمن الحزم، بجانب الكوري الجنوبي كين جين سو.

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وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت قُرب انتقال لاجامي للنصر، لكن النادي النموذجي نفى ذلك جملة وتفصيلًا.

إذ قال صالح المري مدير المركز الإعلامي بالفتح "الأخبار المتداولة بشأن انتقال علي لاجامي للنصر غير صحيحة، اللاعب مستمر مع الفريق ما لم يجد أي جديد بنهاية الموسم الجاري".

أضاف "لاجامي مرتبط مع الفتح بعقد يمتد حتى عام 2024، إذ تم تجديد عقده لمدة خمس سنوات في التاسع من فبراير 2019، ولا نية لدينا أبدًا للتفريط به خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي".

يُشار إلى أن لاجامي صاحب الـ24 عامًا يُعد من أفضل المدافعين في الدوري السعودي هذا الموسم الذي خاض به 21 مباراة، وقد ارتبط بالانتقال لعدد من الأندية أبرزها الاتحاد.

فريق المدرب روي فيتوريا خسر لقب الدوري السعودي الذي تُوج به الموسم الماضي لصالح الهلال، لكنه مازال يُصارع على جبهتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.