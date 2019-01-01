النصر يتخطى "‘عقدة الفتح" في الإحساء، ويُعزز رقمه القياسي

الفوز الأول للنصر بعد عامين ونصف تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق النصر انتصارًا صعبًا ومثيرًا على الفتح في ثاني جولات الدوري السعودي يوم أمس الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الإحساء.

وجاء الفوز بهدف دون رد سجله فراس البريكان بعد تمريرة حاسمة من جوليانو في بداية الشوط الثاني من المباراة.

مدرب الفتح: لم نستحق الخسارة أمام النصر

بهذا الفوز، حطم النصر عقدة الفوز على الفتح في الإحساء، والتي استمرت لـ992 يومًا، إذ يعود موعد آخر انتصار لبطل الدوري السعودي هناك ليوم 21 ديسمبر 2016، حين فاز بهدفين مقابل هدف واحد.

ولعب النصر بعد تلك المباراة لقائين في الإحساء أمام الفتح، تعادل في الأول 1-1 وكان لحساب موسم 2017-2018، وتعادل أيضًا في الثاني لكن سلبيًا وكان خلال الموسم الماضي.

ويُعد انتصار حامل لقب الدوري السعودي يوم أمس هو السادس له على التوالي خارج ملعبه، وتلك أطول سلسلة انتصارات خارج الأرض لفرق دوري المحترفين هذا الموسم، وهو كذلك الرقم الأطول للنصر منذ موسم 2013-2014.

وأخيرًا عزز هذا الفوز سجل النصر أمام الفتح، إذ حافظ على سجله خاليًا من الخسائر أمامه في آخر 6 مواجهات جمعتهما معًا.