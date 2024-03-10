الأوقات الصعبة تتطلب حلولًا مبتكرة .. كاسترو يختبر ماني في مركز صادم!

هل يناور المدرب البرتغالي؟!

يعاني النصر من أزمة كبيرة قبل مواجهة العين الإمارات في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن خسر الفريق مواجهة الذهاب بهدف نظيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن كاسترو أراد أن يختبر عدة خيارات في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب صاحب المكان الأساسي سلطان الغنام.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب قام بعدة مناورات خلال التدريبات، حيث جرب أكثر من لاعب في ذلك المركز، هم محمد آل فتيل وعلي لاجامي وعبد الإله العمري.

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المفاجأة كانت في تجربة السنغالي ساديو ماني في مركز الظهير، لكن بحسب ما أوضحت الصحيفة فقد كان اختبار ماني قصيرًا، واقتصر على التواجد في تشكيلة بوجود ثلاثة قلوب دفاع، بما يسمح للسنغالي بالتقدم للهجوم أيضًا.

جدير بالذكر أن إصابة الغنام من المفترض أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، بعدما غادر ملعب مباراة الذهاب على إثرها.