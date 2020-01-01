النصر والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

العدالة 0 × 0 النصر

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3’ عرضية من أليو سيسيه من الجهة اليمنى ليخرج الحارس برادلي جونز ويمسكها بثبات من أمام الجميع

2’ خطأ من الجهة اليسري لفريق النصر نفذها نور الدين امرابط بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع العدالة ومرت بدون خطورة على المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / على المزيدي / مرتضي البريه / راضي الراضي / أحمد مصطفى / نادر المولد / بدر السلطين / حسين النخلي / خالد آل جبيع / عبدالله الهميان

العدالة: يبدأ المدرب ناصيف البياوي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أيمن المثلوثي / جون أوجو / سي مانداو / عوض اليامي / علي السالم / أحمد السلطان / ميدوين بيتيجي / أليو سيسيه / رياض شراحيلي / عبدالله اليوسف / تشارليز أندريا

البدلاء / زيد البواردي / عمر هوساوي / فهد الجميعة / عوض خميس / عبدالعزيز الجبرين / أحمد موسى / محمد مران / بيتروس / خالد الغوينم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من براد جونز / عبدالرحمن العبيد / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / نايف الماس / عبدالله خيبري / عبدالرحمن الدوسري / يحيي الشهري / جوليانو فيكتور / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن مباراة الدوري الأخيرة بينهما انتصرت فيها كتيبة روي فيتوريا بثلاثية نظيفة، بينما عانى العدالة كثيرًا مؤخرًا مما يتجلى في هزيمتهم من الهلال بسباعية واحتلالهم المركز قبل الأخير.

بينما العدالة لن يكون بالخصم الهيّن حتى وإن كان الفريق من المُعانين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن تظل مفاجآت الكأس حاضرة وبقوة وهو ما سيجعل النصر يُقاتل ويأخذ المباراة بكل جدية.

يسعى العالمي لعبور بوابة مضيفه في سبيل استمرار النجاح المحلي الذي كلله بالتتويج بالسوبر منذ أيام، فيسعى الفريق على التتويج بكل الألقاب المحلية في هذا الموسم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./