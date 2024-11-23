"أبو طبيع ما يخلي طبعه" .. الشنيف يهاجم النصر عقب رفع "الراية البيضاء" في سباق الدوري السعودي!

النصر سقط ضد القادسية

علق الإعلامي خالد الشنيف على سقوط النصر ضد القادسية مساء الجمعة لحساب منافسات دوري روشن، وناقش تكرر نفس المشاكل في صفوف "العالمي" رغم التغييرات على صعيد الجهاز الفني.

وهُزم النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف مع استئناف منافسات الدوري عقب التوقف الدولي، ليكون أمام احتمالية الابتعاد بفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال إذا فاز الأخير في مباراته اليوم لحساب نفس الجولة.

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وقال الشنيف في برنامجه "دورينا غير": "أبو طبيع ما يخلي طبعه، والحديث للأسف عن فريق النصر، في كل موسم نسمع منافسة والدوري ومنتصف الدوري يرفع الراية البيضاء ويستسلم".

وأكمل: "للعلم، صرف عليه الكثير وتغيير مدربين ولاعبين والوضع كما هو، هل المشكلة في اللاعبين أم المدربين أم الإدارة أم الجماهير؟ أم في النادي نفسه!".

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وختم: "ما يحدث في النصر بكمية الصرف كل سنة ومع ذلك يأتي منتصف الدوري ويرفع الراية البيضاء ويستسلم وخلصت المنافسة، لا يصلح الإيطالي ما أفسده الدار".