بعد طلب النصر .. الاتحاد الآسيوي يرد على نقل مباراة الشرطة العراقي بقرار رسمي!

النصر يواجه الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة..

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على نقل مباراة النصر والشرطة العراقي، والتي ستقام في العراق، يوم الإثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتلقى الاتحاد العراقي خطابًا رسميًا من نظيره السعودي، بنقل مباراة الشرطة والنصر، من ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب آخر في العراق، بداعي بُعد المسافة بين مطار بغداد وملعب كربلاء، فيما أبدى عدد من نجوم الفريق الأجانب، على رأسهم كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، تخوفهم من الحالة الأمنية، خاصة وأن الطريق سيستغرق ساعتين للوصول إلى ملعب المباراة.

وكشف الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الرسمي، عن نقل مباراة النصر والشرطة العراقي، إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، والمُلقب بملعب الحبيبية، نسبة إلى المنطقة التي يقع بها، وهو ملعب يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 2021، بعد تغيير اسم الملعب عدة مرات، منذ ملعب (مدينة الصدر) إلى (الحبيبية)، ثم (ملعب الشهداء)، وصولًا إلى ملعب المدينة الدولي.

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ومن المقرر أن يخوض النصر 8 مواجهات، أمام 8 أندية مختلفة، وفق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في مرحلة الدوري، والتي تقام للمرة الأولى بموسم 2024-2025، حيث يواجه أندية الشرطة العراقي، الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين، والغرافة القطري خارج أرضه، فيما يستضيف على ملعب الأول بارك، مواجهات الريان والسد القطريين، والعين والوصل الإماراتيين.

وتقام بطولة دوري النخبة الآسيوية، بنظام المجموعتين، بواقع مجموعة لأندية غرب آسيا، وأخرى للشرق، وتضم كل مجموعة 12 فريقًا؛ ليخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة، فيما يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16، فيما تقام المراحل النهائية، من ربع النهائي إلى النهائي، في السعودية بنظام التجمع.