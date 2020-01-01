صفوان السويكت: نطالب بحكام أجانب لكافة مباريات النصر

الرئيس غاضب للغاية

أبدى صفوان السويكت رئيس نادي النصر غضبه واسياءه مما حدث خلال المباراة أمام الشباب في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بخسارة فريقه 2-1.

المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا خاصة من جانب جماهير العالمي التي طالبت بعدم احتساب هدف الشباب الأول واحتساب ركلة جزاء لصالح بيتروس بعد تعرضه للدفع داخل منطقة جزاء الليوث بواسطة ألفريد ندياي.

الحكم السعودي السابق عمر المهنا أكد عدم صحة هدف الشباب الأول، ولكنه في نفس الوقت أوضح عدم وجود ركلة جزاء لصالح لاعب الوسط البرازيلي.

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الرئيس أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر عدم صحة قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل نادٍ طلبهم لإدارة مبارياته، مشددًا على نيتهم طلب تعيين حكام أجانب لكافة مباريات الفريق القادمة.

مضيفًا "النصر بمن حضر، وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة".

النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة .. #النصر_والشباب_دوري_المحترفين — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) November 1, 2020