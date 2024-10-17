4 نجوم أساسيين .. الشباب مهدد بفقدان أهم لاعبيه ضد النصر في الديربي

هل يغيب رباعي الشباب ضد النصر؟

يستعد الشباب لاستضافة نظيره النصر، في ديربي الرياض المنتظر، ولكن يدخل "الليث الأبيض" المواجهة مهددًا بفقدان 4 لاعبين من أهم نجومه.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشباب، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي مساء غدٍ الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياض" عن أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة 4 لاعبين أساسيين، وهم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والجناحين البلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي دانييل بودينس، بالإضافة إلى المدافع الهولندي ويسلي.

GOAL

ومن المقرر أن يحسم المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب موقف الرباعي المصاب، من المشاركة ضد النصر في ديربي الرياض.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثالث بـ15 نقطة، وهو ما سيزيد من قوة المنافسة بين الفريقين.