النصر

فيديو | خبير تحكيمي: هدف الشباب الأول ضد النصر غير صحيح

تامر أبو سيدو
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النصر الشباب الدوري السعودي 2020-2021
EPA
الهدف أثار جدلًا واسعًا

قال عمر المهنا الحكم السعودي السابق وخبير التحكيم لدى القنوات السعودية الرياضية أن هدف نادي   الشباب  الأول ضد   النصر  في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من   دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ليس صحيحًا.

الشباب حقق انتصارًا قاتلًا وصعبًا على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل إيفر بانيجا هدف الفوز من ركلة جزاء احتسبت عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

جماهير العالمي صبت جام غضبها على الحكم السعودي شكري الحنفوش وحملته مسؤولية خسارة فريقها اللقاء، إذ طالبت بعدم احتساب هدف الليوث الأول وأصرت على وجود ركلة جزاء لصالح فريقهم.

المهنا أكد أولًا عدم صحة هدف الشباب لوجود لاعب متسلل متداخل في اللقطة، إذ قال "اللاعب المتسلل "ألفريد ندياي" تداخل في اللعب، الهجمة من البداية كانت سليمة لكن أثناء التسديدة الأخيرة بالرأس لمست الكرة اللاعب المتسلل، كان يجب على الحكم وحكام الفيديو إلغاء الهدف".

المهنا قال خلال تصريحاته أن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر وتحديدًا لاعبه بيتروس ضد ندياي عند الدقيقة العاشرة كان قرارًا سليمًا، مبررًا ذلك بأن ما حدث هو مجرد تلامس وليس دفع من لاعب الشباب لمنافسه.

الحكم السابق أكد على صحة قرارات الحكم الأخرى خاصة احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب، باستثناء عدم منحه بطاقة صفراء لمدافع النصر "كيم جين سو" لدخوله المتهور.

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