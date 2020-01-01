فيديو | خبير تحكيمي: هدف الشباب الأول ضد النصر غير صحيح

الهدف أثار جدلًا واسعًا

قال عمر المهنا الحكم السعودي السابق وخبير التحكيم لدى القنوات السعودية الرياضية أن هدف نادي الشباب الأول ضد النصر في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ليس صحيحًا.

الشباب حقق انتصارًا قاتلًا وصعبًا على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وقد سجل إيفر بانيجا هدف الفوز من ركلة جزاء احتسبت عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

جماهير العالمي صبت جام غضبها على الحكم السعودي شكري الحنفوش وحملته مسؤولية خسارة فريقها اللقاء، إذ طالبت بعدم احتساب هدف الليوث الأول وأصرت على وجود ركلة جزاء لصالح فريقهم.

المهنا أكد أولًا عدم صحة هدف الشباب لوجود لاعب متسلل متداخل في اللقطة، إذ قال "اللاعب المتسلل "ألفريد ندياي" تداخل في اللعب، الهجمة من البداية كانت سليمة لكن أثناء التسديدة الأخيرة بالرأس لمست الكرة اللاعب المتسلل، كان يجب على الحكم وحكام الفيديو إلغاء الهدف".

عمر المهنا – الخبير التحكيمي:

هدف #الشباب الأول (غير صحيح)، وكان يجب على الحكم إلغاءه لوجود التسلل. #الشباب_النصر pic.twitter.com/Uj795ZX4J4 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 1, 2020

المهنا قال خلال تصريحاته أن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر وتحديدًا لاعبه بيتروس ضد ندياي عند الدقيقة العاشرة كان قرارًا سليمًا، مبررًا ذلك بأن ما حدث هو مجرد تلامس وليس دفع من لاعب الشباب لمنافسه.

عمر المهنا – الخبير التحكيمي:

لا وجود لركلة جزاء للنصر عند الدقيقة 10 وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب. #الشباب_النصر pic.twitter.com/ln3pPvZKrb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 1, 2020