عقوبات رادعة .. لجنة الانضباط والأخلاق تُعاقب لاعبي النصر

قرارات لجنة الانضباط بعد الجولة الرابعة من الدوري السعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي كرة القدم عددًا من القرارات الصادرة ضد لاعبي الأندية السعودية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد كان للاعبي النصر نصيبًا منها.

وتتعلق العقوبات الصادرة بمباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، علمًا أن الجولة الرابعة لُعبت بالفعل على مدار الأيام القليلة الماضية.

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وأعلن الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي قرارات لجنة الانضباط والأخلاق وجاءت كما يلي:

إيقاف لاعب العين يحيى علي الكعبي لمباراتين رسميتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي لسلوكه المشين تجاه لاعب الفتح خلال مباراة الفريقين.

إيقاف لاعب ضمك إبراهيم شنيحي مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي تُدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إدانته با ستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الهلال وحصوله على بطاقة حمراء نتيجة ذلك.

تغريم لاعبي النصر جونزالو مارتينيز وأيمن يحيى بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما بعد تخلفهم عن الحضور للإدلاء بتصريحات صحفية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية المباراة أمام الشباب.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُلزم اللاعبين بتسديد الغرامات المقررة ضدهم بأنفسهم، ويمنع أنديتهم من تسديدها.