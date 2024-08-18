السوبر يهز أرجاء النصر .. إبراهيم المهيدب يهدد بالاستقالة لـ3 أسباب

النصر خسر السوبر بنتيجة قاسية أمام الهلال

يبدو أن الخسارة القاسية للنصر أمام الهلال في كأس السوبر السعودي لن تمر دون عواقب صعبة وقاسية على النادي، إذ هدد رئيسه إبراهيم المهيدب بالاستقالة قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بأيام قليلة، معللًا ذلك بـ3 أسباب.

النصر هزم التعاون بهدفين نظيفين في نصف نهائي السوبر لكنه سقط أمام الهلال 4-1 في النهائي رغم انتهاء الشوط الأول بتقدمه بهدف كريستيانو رونالدو، وقد عبر الجمهور النصراوي عن غضبه واستياءه من الفريق وخاصة المدرب لويس كاسترو وطالب الجميع بإقالته قبل أن يضيع الموسم دون ألقاب.

برنامج "رياضة سكوب" كشف عن تلويح الرئيس بالاستقالة من منصبه لـ3 أسباب واضحة، الأول هو وجود خلافات مع الرئيس التنفيذي، جويدو فينجا، حول وضع الفريق، فيما الثاني تجاهل مطالبه بشأن إقالة المدرب لويس كاسترو قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن.

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السبب الثالث هو تجاهل لجنة الاستدامة المالية لمطالبه بالتعاقد مع لاعبين أجانب جدد لتحسين جودة الفريق، إذ لم يضم العالمي سوى حارس المرمى البرازيلي بينتو.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من دوري روشن سينطلق يوم 22 أغسطس الجاري.