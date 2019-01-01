النصر السعودي يتأهل لمجموعات آسيا برباعية في اجمك

العالمي يعود من جديد إلى البطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز النصر السعودي، مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على حساب أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الملحق الآسيوي.

أول نصف ساعة من مجريات الشوط الأول مرت، هادئة دون خطورة على أي من المرميين، مع سيطرة من العالمي، وانحصار اللعب في منطقة وسط الملعب.

اختلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، وبعد عشر دقائق من انطلاق الشوط، نجح عمو هوساوي في تسجيل الهدف الأول للنصر، برأسية جاءت بعد ركنية نفذها جوليانو.

وكاد أجمك أن يتعادل بعد دقيقتين من هدف هوساوي، بكرة رأسية أيضاً ولكن القائم يتعاطف مع أصحاب الأرض.

وتمكن سلطان الغنام في الدقيقة 63، من قتل المباراة إكلينيكياً لصالح فريقه بهدف ثان، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وزاد البرازيلي جوليانو من الغلة التهديفية لصالح النصر، في الدقيقة 80 بهدف ثالث بمجهود فردي أنهاه بتسديدة أرضية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن جوليانو من إضافة الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له، بعد عرضية من عبد الرحمن الدوسري قابلها البرازيلي بتسديدة في الشباك.