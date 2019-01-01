فيتوريا يمنح النجعي فرصة جديدة قبل حسم قراره

القرار بشأن اللاعب سيتخذ قريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي سيمنح اللاعب سامي النجعي فرصة جديدة قبل تقرير مصيره.

ويرتبط صاحب الـ22 عامًا بعقد مع النصر يمتد لموسمين قادمين، لكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي حين كان مع المنتخب الأولمبي السعودي في مايو 2018، مما أفسد مسيرته مع الفريق.

وتدرب اللاعب بعد تعافيه من الإصابة تحت قيادة فيتوريا لمدة 3 أسابيع خلال الموسم الماضي قبل أن يُقرر النادي إعارته.

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وأعير اللاعب للقادسية في سوق الانتقالات الشتوي الماضي بهدف منحه الفرصة للعب واستعادة جاهزيته البدنية والفنية، لكنه لم يلعب سوى 4 مباريات في دوري المحترفين السعودي، وبواقع 152 دقيقة فقط.

وقد عاد اللاعب الذي سبق أن تُوج بلقب هداف كأس آسيا للشباب عام 2016 لبطل الدوري السعودي ليُتم عقده، لكن مصيره لم يتقرر بعد.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرتغالي سيمنح النجعي فرصة جديدة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وبعدها سيحسم مستقبله إن كان المواصلة مع العالمي أو الرحيل لنادٍ آخر.