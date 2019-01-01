الصحافة البرتغالية : فيتوريا ينجح في التفوق على تشافي أسطورة برشلونة

العالمي حقق الفوز على نادي السيد بنتيجة هدفين مقابل هدف

ماجد جزر

أشادت الصحافة البرتغالية بالمدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز على السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العالمي حقق الفوز على نادي السيد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي.

ووصفت الصحافة البرتغالي فيتوريا بالمدير الفني الذكي بعد نجاحه في العودة للمباراة رغم تأخره على أرضه ووسط جماهير.

وأضافت الصحف أن فيتوريا تمكن من هزيمة أحد أساطير برشلونة تشافي الذي يقود تدريب فريق السد القطري والذي وقف عاجزًا أمام البرتغالي.

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الجدير بالذكر أن حسم بطاقة التأهل سيكون من قطر، وبالتحديد في مباراة الإياب والتي ستكون يوم 16 سبتمبر المقبل.