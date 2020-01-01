النصر والسد: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 السد

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السد ورغم البداية السيئة رفقة تشافي هيرنانديز إلا أن الفريق بات يتحسن بوضوح وعاد للاقتراب من صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، في الوقت الذي يُقارع فيه النصر بطل النسخة الماضية لآسيا، الهلال، على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة من المقرر أن تُقام بينهما مساء الثلاثاء 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ويسعى الطرفان إلى بداية البطولة بأفضل صورة ممكنة واقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة النارية التي تجمعهما.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد السد في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2019-2020، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./