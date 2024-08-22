"من يحب شخص يقف بجواره!" .. كاسترو يوجه رسالة لجماهير النصر ويفتح النار على خالد الطريس

ماذا قال لويس كاسترو بعد صدمة الرائد؟..

أثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، "الجدل" بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الرائد، مساء يوم الخميس.

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النصر تعادل (1-1) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.. قام كاسترو بـ"السلام" على نجوم النصر، قبل أن يمر بين الطاقم التحكيمي، بقيادة خالد الطريس؛ دون أن يلقي عليهم التحية.

وفي هذا السياق.. حمّل المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، الطريس مسؤولية التعادل مع الرائد، وخسارة نقطتين في بداية مسابقة الدوري.

Shahid

كاسترو قال: "الحكم ألغى هدف صحيح للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كما رفض احتساب ركلة جزاء واضحة للفريق النصراوي، رغم استدعائه من غرفة تقنية الفيديو (فار)".

وأضاف لويس كاسترو: "منذ 11 سنة وأنا أتجول في جميع أنحاء العالم؛ ولكن لأول مرة أشاهد حكم يتم استدعاءه من (فار)، وعلى الرغم من ذلك يرفض احتساب ركلة جزائية".

وعن مستوى النصر.. اعتبر أن العالمي يقدّم أداءً رائعًا في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مشيرًا إلى أن الفريق خاض 6 أشواط في 3 مباريات؛ كان الأفضل في 5 منهم.

وتابع كاسترو: "باستثناء الشوط الثاني من نهائي كأس السوبر السعودي، أمام نادي الهلال، كنا أفضل من المنافس الذي نواجهه، في بداية الموسم الحالي".

وأخيرًا.. لام كاسترو جماهير نادي النصر، على "الغياب" عن المدرجات في مباراة الرائد، مشددًا على أن من يحب شخص أو كيانٍ ما، يجب أن يقف معه في وقت الصعاب، حتى يستطيع أن يعود بقوة، لا أن يتركه وحيدًا.