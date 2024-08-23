بعد التعثر أمام الرائد .. تحرك إداري عاجل في النصر بقيادة جويدو فينجا

المدير التنفيذي لنادي النصر يتحرك بعد التعثر

تحركت إدارة نادي النصر بشكل فعلي، بعد التعثر ضد الرائد في دوري روشن السعودي، وذلك في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتعادل النصر ضد الرائد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي على يد الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن اجتماع سيعقد اليوم بين لويس كاسترو مدرب الفريق، وجويدو فينجا المدير التنفيذي، وفيرنانديو هييرو المدير الرياضي.

Shahid

وأكد العصيمي على أن الاجتماع سيُعقد اليوم على هامش تدريبات النصر، استعدادًا لمواجهة الفيحاء المقبلة بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأضاف عبد العزيز أن تدريبات النصر ستشهد مشاركة الحارس نواف العقيدي، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.