انتهى موسمه .. إصابة لاعب النصر السابق بقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي الرائد السعودي رسميًا تعرض مدافعه عوض خميس لقطع في الرباط الصليبي، مما يُنهي موسمه مع الفريق.
كان خميس قد ارتدى قميص الرائد بعد نهاية عقده مع النصر بنهاية الموسم الماضي، والذي خاض خلاله في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 16 مباراة، بواقع 924 دقيقة فقط، لكنه ختم الموسم بالتألق مع العالمي في دوري أبطال آسيا 2020.
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الرائد أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن خميس خضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة وقد أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وحاجته لتدخل جراحي.
وأضاف النادي في تغريدته أن اللاعب السعودي سيخضع لعملية جراحية قريبًا، وتمنى له الشفاء العاجل.
ولم يتحدث النادي عن مدة غياب خميس عن الملاعب، لكن يُتوقع حسب تلك الإصابات حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 5-6 أشهر مما يعني إلى حد كبير نهاية موسمه مع الرائد.