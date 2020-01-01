أخبار النصر اليوم | أسئلة مهمة للمسؤولين، وفيتوريا يُقرر مصير بيتروس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 30 مايو 2020 ...

وكيله: هذه حقيقة العرض السعودي لضم فرجاني ساسي

أوضح مهند عون حقيقة وجود عرض رسمي من أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لموكله فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري ومنتخب تونس. التفاصيل هنا

النصر:اجيبوا أسئلتنا، واحسموا موعد عودة الدوري السعودي

طالب عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر السعودي الجهات المسؤولة وخاصة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين بالإجابة على الأسئلة المهمة والحيوية المتعلقة بملف عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم. التفاصيل هنا

فيتوريا يُطالب إدارة النصر بتجديد عقد بيتروس

قررت إدارة النصر تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بناءً على طلب ورؤية فنية خاصة بالمدرب روي فيتوريا الذي يرى في اللاعب عنصرًا مهمًا وضمن حساباته للموسم القادم.

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هل يُستأنف الدوري السعودي قبل 20 أغسطس القادم؟

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن نقاش دائر بين المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي حول تقديم موعد استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم. التفاصيل هنا