أخبار النصر اليوم | فرصة ذهبية وتطور حالة مادو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 12 أبريل

تصدرت تصريحات عبد الرزاق حمدالله أخبار النصر اليوم الأحد 12 أبريل، مع الحديث كذلك عن موقف اللاعبين الأجانب من البقاء أو الرحيل عن السعودية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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فرصة ذهبية أمام النصر للتعاقد مع سلمان المؤشر

اقترب سلمان المؤشر، من توديع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده، في ظل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

سلمان المؤشر ينتهي عقده بنهاية الموسم، وبالتالي يستطيع التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، للانتقال له في صفقة انتقال حر، دون الرجوع لناديه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن سلمان المؤشر هو اللاعب الوحيد الذي دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، بصفوف النادي الأهلي.

وأمام نادي النصر الآن فرصة ذهبية للحصول على خدمات المؤشر في صفقة انتقال حر، بعدما أبدى مسؤوليه رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب مؤخرًا.

تطور في حالة مادو وفحص طبي لبرادلي جونز

يخضع الحارس الأسترالي برادلي جونز، لاعب النصر إلى فحوصات طبية اليوم الأحد، من أجل معرفة مدى تعافي الكسر الذي تعرض له في أصابع.

ويحدد الجهاز الطبي المدة الزمنية التي يحتاجها جونز من أجل العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي.

واقترب عبد الله مادو مدافع النصر من العودة إلى التدريبات، قبل الموعد الذي تم تحديده مؤخرًا، بعد تعافيه وتحسن حالته الصحية بصورة جيدة.

حمدالله: الهلال ليس ليفربول، تتويجه بلقب الدوري السعودي ظلم للنصر

وصف عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر منح الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون إكمال الموسم بالظلم، نظرًا لأن فارق النقاط بين الفريقين ليس كبيرًا ويُمكن لفريقه تجاوزه في نهاية البطولة كما حدث في الموسم الماضي. التفاصيل هنا