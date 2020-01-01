أخبار النصر اليوم | طلب خاص من فيتوريا، وجراحة ناجحة للبريكان

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ...

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عملية جراحية ناجحة لمهاجم النصر

أعلن النصر رسميًا خضوع مهاجمه الشاب فراس البريكان لعملية جراحية ناجحة في العضلة الضامة صباح اليوم الثلاثاء.

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وأوضح النادي السعودي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب أجرى الجراحة لتحرير وتر العضلة الضامة وقد تكللت بالنجاح، وسيحتاج اللاعب للراحة والعلاج مدة ثلاثة أسابيع تحت إشراف الشريك الطبي للنادي.

النصر يُطلب من فيتوريا ضم معد بدني لجهازه الفني

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب خاص تقدمت به إدارة النصر لمدرب الفريق روي فيتوريا يتعلق بضم معد بدني جديد لجهازه الفني، وذلك بعد الإصابات العضلية الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي وعد الإدارة بدراسة الأمر مع معاونيه واتخاذ القرار المناسب حياله.

منافسون جدد للنصر على صفقة فيجولي

يسعى النصر السعودي بكل قوته لحسم صفقة سفيان فيجولي من جلطة سراي، لكن الأمور لا تسير بالسهولة المطوبة، إذ مازال النادي التركي متمسك بطلب الحصول على 10 ملايين يورو ثمنًا للاعبه كما أن المصادر التركية تحدثت عن عرض من الغرافة القطري مقابل 8 ملايين يورو بجانب عرض آخر من ريال بيتيس الإسباني.

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