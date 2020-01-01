أخبار النصر اليوم | "سواريز العرب" مطلوب في نيوكاسل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 9 مايو 2020 ...

سامي الجابر: النصر ليس منافسًا للهلال، الفوز عليه هو بطولة "إسكات الضجيج"

الجابر يطلق تصريحات نارية حول المنافسة في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

لاعبه السابق: النصر لا يعنيني، سواء تُوج بطلًا أم لا

لاعب النصر السابق عبد الله أسطا يؤكد أن عشقه الأول والأخير هو لنادي الشباب. التفاصيل هنا

عبد العزيز المريسل يُهاجم سامي الجابر ويُطالبه بالاعتذار

طالب الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل سامي الجابر بالاعتذار عن تصريحاته بحق الإحساء. التفاصيل هنا

هوساوي يزف أخبارًا سعيدة للنصر وفيتوريا

بات عمر هوساوي جاهزًا للانضمام للتدريبات الجماعية للنصر. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

صحيفة إنجليزية: نيوكاسل يريد التعاقد مع سواريز العرب

أفادت صحيفة شيلدز جازيتا عن رغبة نيوكاسل في التعاقد مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، والتي وصفته بأنه لويس سواريز العرب.