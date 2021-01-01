الدويش: ما يحدث مع النصر لم يحدث لأي فريق بالعالم!

العالمي اختتم الدور الأول من الدوري السعودي بالمركز السادس

أبدى الناقد الرياضي محمد الدويش، استيائه مما مر به نادي النصر السعودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم يحدث مع أي فريق في العالم من قبل.

العالمي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب بعد مرور الدور الأول من الموسم، برصيد 21 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في ثلاث، والهزيمة في ستة لقاءات أخرى.

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وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يسبق لـ النصر في أي مرحلة رياضية أن فقد بأخطاء الحكام في الدور الاول من الدوري 15 نقطة بشهادة معظم محللي التحكيم السعوديين والعرب والخليجيين بل ربما لم يسبق لفريق في العالم أن حدث له ذلك !".

لم يسبق لـ #النصر في أيِّ مرحلة رياضية أنْ فقد بأخطاء الحكام في الدورالاول من الدوري 15 نقطة بشهادة معظم محللي التحكيم السعوديين والعرب والخليجيين بل ربّما لم يسبق لفريق في العالم أنْ حدث له ذلك ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) January 26, 2021

إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، كانت قد أصدرت بيانًا احتجاجيًا مؤكدة تعرض فريقها لظلم تحكيمي في أكثر من مباراة بالموسم الجاري، وهو النهج الذي اعتمده غالبية دوري المحترفين، الذي اعترضوا على أداء الحكام.

ويصاحب غالبية مباريات الدوري حاليًا جدلًا كبيرًا في ظل الاعتماد بشكل كامل على الحكم السعودي، بعد غياب استمر ثلاث سنوات، اعتمدت بها الأندية السعودية على الحكام الأجانب.

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الهلال في 30 من الشهر الجاري، بكأس السوبر السعودي، والذي سيديره طاقم تحكيم إيطالي.