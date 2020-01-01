جواليانو يرفض كافة العروض، لكن لهدف آخر غير البقاء مع النصر!

نجم الوسط البرازيلي حسم مستقبله مع العالمي

يُعد موقف البرازيلي جوليانو أحد أكبر الملفات الساخنة أمام إدارة النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إذ مازال الغموض والتناقض هما عنوان هذا الملف.

عديد التقارير الصحفية كانت قد جزمت برحيل صانع الألعاب المميز بنهاية الموسم الأخير من الدوري السعودي، سواء لرغبته العودة للعب في أوروبا وخاصة الدوري التركي لتعزيز فرصه في ارتداء قميص المنتخب البرازيلي، أو لوجود مشاكل في مستحقاته المالية لدى النادي السعودي.

وقد تعاقد النصر مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب أتالانتا الأمريكي ليُعوض رحيل جوليانو، ويسعى حاليًا خلف عدد من اللاعبين أبرزهم أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا الإيطالي وياجو فالكي لاعب تورينو الإيطالي، وقد ضم كذلك المدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو.

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اللاعب فاجأ الجميع أمس بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر نفى خلالها كل ذلك الحديث عن رحيله وأكد نيته البقاء مع النصر حتى نهاية عقده صيف 2021، موضحًا أن إلغاء النادي تأشيرة خروجه من السعودية لم يكن سوى مجرد حادثة غير مقصودة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن جوليانو رفض كافة العروض القادمة له هذا الصيف، وأبرزها من النصر الإماراتي وفلامنجو البرازيلي بجانب نادٍ تركي لم يُكشف عن هويته، ولكن ليس لرغبته البقاء مع العالمي، بل لهدف آخر.

إذ أوضحت الرياضية أن هدف جوليانو من رفض كافة تلك العروض الضغط على إدارة النصر لفسخ عقده بالتراضي ومنحه مخالصة مالية ليتمكن من الانضمام لأي فريق يريده في صفقة انتقال حر مما يجعله يستفيد وحده بالمقابل المالي دون حصول النادي على أي مردود مادي من بيعه.