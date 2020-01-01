النصر أغلق الملف رسميًا .. المريسل يُفجر 8 مفاجآت نارية في قضية مايكون

عقد المدافع البرازيلي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، هل سيواصل رحلته مع حامل لقب الدوري السعودي أم يعود لناديه التركي؟

فجر الإعلامي المقرب من نادي النصر السعودي عبد العزيز المريسل عددًا من المفاجآت النارية بخصوص ملف تمديد عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا مع الفريق ومن ثم ضمه نهائيًا للموسم القادم.

المدافع صاحب الـ31 عامًا يلعب مع النصر معارًا من جلطة سراي منذ يناير 2018، وقد انتهى عقد الإعارة في 30 يونيو الماضي ويرغب النادي السعودي في تمديده حتى الخامس من أكتوبر القادم (نهاية الموسم في السعودية)، وقد طلب ذلك بالفعل لكنه لم يتلق أي رد من جانب النادي التركي.

وقد أقدمت الإدارة النصراوية على خطوة قبل يومين بهدف الضغط على جلطة سراي وهي استبعاد اللاعب من التدريبات ومنح النادي مهلة 48 ساعة للرد نهائيًا على طلب تمديد الإعارة.

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المريسل تحدث باستفاضة في هذا الملف خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي على قناة سبورت 24 السعودية، كاشفًا النقاب عن عدد من المفاجآت الخاصة بالملف، وهي:

النصر أراد تمديد عقد مايكون حتى نهاية الموسم، وقد أرسل لجلطة سراي يطلب ذلك مع استعداده بالتكفل برواتبه خلال تلك الفترة لكن دون دفع أي مبلغ إضافي لهم، لكن النادي التركي رفض.

النصر بعدها أنهى علاقته رسميًا بالمدافع البرازيلي، ذلك باستبعاده من التدريبات وسحب السيارة والسكن ومنحه كامل مستحقاته المالية، وقد أبلغ جلطة سراي بذلك وطلب منه استعادة لاعبه.

مايكون يتدرب حاليًا في نادٍ خاص، ونشر مقاطع فيديو من تدريباته تلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

المدافع البرازيلي أرسل للنادي التركي يطلب توفير طائرة خاصة لعودته إلى تركيا بسبب عدم وجود رحلات طيران بين السعودية وتركيا، ويهدف اللاعب من خلال ذلك للضغط على ناديه للموافقة على استمراره مع النصر، ولم يتلق ردًا حتى الآن.

النصر وجلطة سراي لم يتحدثا أبدًا في التفاصيل المالية الخاصة بانتقال اللاعب نهائيًا عقب نهاية الموسم الجاري، وكل ما يُشاع حول طلب النادي التركي 12 مليون ريال سعودي عارٍ تمامًا عن الصحة.

النصر يرغب في بقاء مايكون حتى نهاية الموسم الجاري وكذلك المواسم القادمة، لكنه غير مستعد لدفع أي ريال سعودي مقابل ذلك.

النصر أدرك من خلال المخاطبات مع جلطة سراي نية النادي التركي ابتزازه ماليًا، وذلك من جملة واضحة قيلت من جانب النادي التركي وهي "نحن نعلم مدى أهمية مايكون لديكم وحرصكم على بقائه معكم".

إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت اجتمعت مع المدير الفني روي فيتوريا للنقاش حول الأمر، وقد أبلغهم المدرب البرتغالي بأنه قادر على إكمال الموسم دون مايكون والبحث عن مدافع أفضل للموسم القادم.

وأخيرًا توقع المريسل أن يتراجع جلطة سراي عن موقفه ويُوافق على تمديد إعارة اللاعب للنصر حتى نهاية الموسم حتى لا يتحمل راتبه خلال تلك الفترة، مع الإشارة كذلك لإمكانية انتقاله نهائيًا للنادي السعودي حسب شروطه بسبب عدم الحاجة له ولتوفير راتبه الكبير والمقدر بـ3.5 مليون يورو.

ويُعد مايكون من العناصر الأساسية والبارزة في تشكيل النصر مع المدرب روي فيتوريا، وقد خاض معه 39 مباراة وساهم في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.

البرازيلي لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيًا مثاليًا في دفاع الفريق مع زميله عبد الله مادو.