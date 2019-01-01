فهد الجميعة ينضم لقائمة مصابي النصر

اللاعب أصيب خلال مباراة شباب الأهلي الودية

انضم فهد الجميعة لقائمة مصابي النصر السعودي بعد تعرضه لإصابة في الوجه والمفصل خلال المباراة الودية ضد شباب الأهلي في دبي يوم الخميس الماضي.

وتواجد النصر في منطقة جبل علي في الإمارات خلال الأسبوع الماضي، حيث أقام معسكرًا تدريبيًا استعدادًا للمرحلة القادمة من الموسم والتي ستبدأ بمواجهة البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم.

أخبار إيجابية للهلال بشأن البريك وجاهزيته لكأس العالم للأندية

وتخلل ذلك المعسكر مباراة ودية أمام شباب الأهلي انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت إصابة الجميعة في الوجه والمفصل.

وقد أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب السعودي سيخضع لفحوصات طبية جديدة لحسم التشخيص النهائي لإصابته وتحديد مدى حاجته لإجراء عملية جراحية من عدمها، وكذلك تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

يُشار لأن النصر خسر مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الوحدة بهدف دون رد، وقد جمدت تلك الخسارة رصيده عند 20 نقطة وفوتت عليه فرصة تصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منفردًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي والهلال، وإن كان الأخير لعب مباراة أقل.