رسالة مهمة من فيتوريا إلى بدلاء النصر

المدرب يتحدث مع لاعبيه قبل عودة الدوري السعودي

اجتمع روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي مع لاعبيه خلال مران الأمس استعدادًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الدوري السعودي سيعود للانطلاق مجددًا مساء اليوم بعدد من المباريات عقب توقفه منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وستشهد الجولة الأولى بعد التوقف مباراة القمة بين النصر والهلال على استاد الملك فهد الدولي مساء غدٍ.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن فيتوريا أكد للاعبي النصر خاصة البدلاء منهم وجود فرص كبير للاستعانة بهم خلال الفترة القادمة، خاصة مع وجود خمسة تغييرات لكل فريق في المباراة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن نظام التغييرات الجديد يُعطي أهمية وقيمة كبيرة للاعب البديل ويجعله لا يقل شيئًا عن الأساسي، مضيفًا حسبما نقلت الرياضية " شاهدنا قبل أيام في الدوريات الأوروبية تغيير بعض المدربين أساليبهم من خلال الاعتماد على الأوراق الرابحة".

وطالب فيتوريا جميع اللاعبين بالالتزام التام بالبرنامج الغذائي المعد من اختصاصي التغذية حتى موعد مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، وشدد كذلك على أهمية تركيز الجميع في المباراة.

وقرر المدرب المتوج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي مع النصر دخول اللاعبين في معسكر مغلق ليلة المباراة فقط، متراجعًا عن قراره السابق ببدء المعسكر قبل اللقاء بيومين.