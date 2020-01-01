انتهت القصة .. مايكون يُودع النصر ويُغادر السعودية

انتهت القصة أخيرًأ

انتهت أخيرًا قصة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا مع نادي النصر السعودي، لكن النهاية لم تكن كما أراد الطرفان.

المدافع صاحب الـ31 عامًا يلعب مع النصر معارًا من جلطة سراي منذ يناير 2018، وقد انتهى عقد الإعارة في 30 يونيو الماضي وأراد النادي السعودي تمديده حتى الخامس من أكتوبر القادم (نهاية الموسم في السعودية)، وقد حاول بالفعل لكن النادي التركي رفض تمامًا.

القصة انتهت اليوم بفشل مفاوضات تمديد عقد اللاعب أو انضمامه نهائيًا للنصر، وقد غادر بالفعل السعودية وكتب رسالة وداعية نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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وكتب مايكون في رسالته "بعد عام ونصف مذهلين مع النصر، أتوجه بالشكر للإدارة والجماهير وزملائي اللاعبين لكل شيء فعلوه لأجلي. لقد فزنا وعشنا الكثير من الذكريات الرائعة معًا. الآن حان وقت العودة إلى جلطة سراي".

وقد نشر اللاعب عددًا من الصور لفترة وجوده مع النصر واحتفاله بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويُعد مايكون من العناصر الأساسية والبارزة في تشكيل النصر مع المدرب روي فيتوريا، وقد خاض معه 39 مباراة وساهم في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي.

البرازيلي لعب 21 مباراة من أصل 22 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد صنع ثنائيًا مثاليًا في دفاع الفريق مع زميله عبد الله مادو.