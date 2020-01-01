النصر يشرع في دراسة تجديد عقود 6 من لاعبيه

6 لاعبين في النصر تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن وجود 6 لاعبين في النصر السعودي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وأوضحت الصحيفة أن ثلاثي حراسة المرمى براد جونز ووليد عبدالله وزيد البواردي بجانب المدافع عوض خميس والبرازيليين بيتروس ومايكون بيريرا يرتبطون مع النصر بعقود تنتهي في صيف 2020، وسيدخلون الفترة الحرة في عقودهم مع نهاية يناير الجاري.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة العالمي ستشرع في التفاوض مع السداسي بعد استلامها التقرير الفني من المدرب روي فيتوريا ومدى حاجته لتلك الأسماء خلال الموسم القادم، إذ سيكون هذا هو العامل الحاسم في تجديد عقودهم من عدمه.

من جانب آخر، واصل عبد الفتاح آدم برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي حرمته اللعب أمام العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي انتهى بهدف عبد الرزاق حمدالله.

وسيخضع المهاجم السعودي الشاب لاختبارات بدنية لتحديد مدى قدرته اللحاق بمباراة الاتفاق في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ورفضت إدارة النصر منح اللاعبين مكافأة الفوز على العدالة في كأس الملك، إذ فضلت تأجيل صرف المكافآت الخاصة بالبطولة إلى حين تحقيق اللقب على أن تكون مجزية في حال نجاح الأصفر في هذا.