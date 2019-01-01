أعضاء شرف النصر يكثفون جهودهم لدعم النادي ماليًا

النادي سيُسدد مبلغًا كبيرًا خلال الأيام القادمة

كثف أعضاء شرف النصر السعودي من جهودهم وتحركاتهم لدعم خزينة النادي وتأمين مبلغ مالي مناسب لمساعدة الإدارة التي يقودها صفوان السويكت.

وكانت الإدارة قد سددت في الأيام القليلة الماضية المستحقات المالية المتأخرة للعاملين والأجهزة الإدارية في الفئات السنية والتي بلغت نحو مليون ريال سعودي هي حصيلة رواتبهم لآخر شهرين.

جيسوس: ساهمت في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر حسب المصادر الصحفية المتابعة أن يُسدد النصر قيمة رواتب آخر شهرين للاعبي وأفراد الجهاز الفني للفريق الأول خلال الأيام القليلة القادمة، والبالغة 35 مليون ريال سعودي تقريبًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي تحصل على 4 ملايين ريال سعودي من العضو الذهبي عبد العزيز بغلف، وأن ذلك هو مجرد بداية دعم أعضاء الشرف لخزينة النادي المتوقع أن يتواصل خلال الأيام القادمة.

ويعود هذا الدعم لرغبة أعضاء الشرف تشجيع الإدارة على مواصلة عملها الإيجابي، خاصة بعد نجاحها في الفترة الماضية في تسوية 60 قضية مالية ضد النادي بقيمة مالية إجمالية تجاوزت الـ150 ريال سعودي، بجانب تسديدها مستحقات اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والعاملين المتأخرة والبالغة تقريبًا 37 مليون ريال سعودي.

ميدانيًا، يُواصل حامل لقب الدوري السعودي للموسم الماضي استعداداته لمباراة البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي ستُقام يوم الجمعة 6 ديسمبر القادم، وقد خاض الفريق معسكرًا تدريبيًا في الإمارات واجه خلاله شباب الأهلي وديًا في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.