النصر يلتقط أنفاسه .. عودة أمرابط واقتراب مايكون

النصر عانى من الإصابات في انطلاقة الدوري السعودي

يبدو أن نادي النصر السعودي سيلتقط أنفاسه أخيرًا ويبدأ استعادة لاعبيه المصابين، إذ أوضحت تقارير صحفية جاهزية نور الدين أمرابط للعب وحددت موعد عودة مايكون بيريرا.

النصر عانى من أسوأ انطلاقه له في تاريخه في دوري المحترفين السعودي بخسارته أول 3 مباريات أمام الفتح والتعاون والشباب، وقد أنهى تلك الفترة السلبية قبل التوقف الدولي بالفوز على القادسية بهدفين دون رد.

ولعب غياب اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) أو غيره دورًا بارزًا في تلك النتائج السلبية، وقد لاحظت الإدارة النصراوية تأخر عودة اللاعبين المصابين للملعب ولذا تحركت وتعاقدت مع أخصائي تأهيل لاعبين جديد هو الإسباني هوجو كاماريرو.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن كاماريرو طلب من إدارة الفريق الأول في النصر تسليمه تقريرًا مفصلًا عن الحالة الصحية لكافة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا الجديد، وذلك للبدء معهم ببرامج بدنية خاصة في منازلهم.

وقد أبلغ كاماريرو المدير الفني روي فيتوريا أن أمرابط بات جاهزًا للعب بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، فيما يحتاج المدافع مايكون بيريرا إلى أسبوع واحد ليكون جاهزًا.