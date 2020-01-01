إحالة بيان النصر للجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم

البيان طالب بإقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد

أحال اتحاد كرة القدم السعودي بيان نادي النصر بشأن التحكيم إلى اللجنة القانونية بالاتحاد لدراسته قانونيًا قبل إحالته للجنة الانضباط حال ثبوت تهمة الإساءة للجنة الحكام.

الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت كانت قد أصدرت بيانًا عقب الخسارة القاسية أمام الهلال في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي طالبت خلاله بإقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي "فرناندو تريساكو" اعتراضًا على أخطاء التحكيم ضد الفريق في الدوري هذا الموسم.

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وطالب البيان كذلك بعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على قرار إقالة رئيس لجنة الحكام، وقد رأى البعض أن هذا البيان حمل اتهامات وإساءة كبيرة للجنة الحكام والاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبين بفرض عقوبات على النصر.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن الاتحاد طلب من اللجنة القانونية تحليل ودراسة البيان من الناحية القانونية، وفي حال ثبتت تهمة الإساءة للحكام ولجنة التحكيم سيتم إحالته إلى لجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ القرار المناسب.

وقد تحدث مصدر من داخل الاتحاد للصحيفة قائلًا عن الأمر "الاتحاد السعودي لكرة القدم يتعامل مع الخطابات التي ترد له بشكل رسمي من كافة الأندية وفق الآلية الإدارية المتبعة، وخطابات أعضاء الجمعية العمومية مكفولة بحسب ما ورد بالنظام الاساسي للاتحاد من حقوق وواجبات تخص الأعضاء".