جلطة سراي يُوافق على بيع لاعبه للنصر مقابل 3 ملايين يورو

إدارة النصر نجحت في غلق الملف الشائك

كشفت صحيفة تاكفيم عن نجاح إدارة النصر السعودي بقيادة صفوان السويكت في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في جلطة سراي على انتقال مدافع الفريق مايكون بيريرا نهائيًا للفريق السعودي.

المدافع صاحب الـ31 عامًا يلعب مع النصر معارًا من ناديه التركي منذ يناير 2019، وقد ساعده على الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ويُقدم أداءً ثابتًا ورائعًا هذا الموسم.

وينتهي عقد إعارة المدافع البرازيلي بنهاية الموسم الجاري، ويبقى له موسم واحد في عقده مع جلطة سراي، وقد تحدثت عدة تقارير صحفية عن رغبة النصر في استمراره معه وتوقيع عقد جديد لكن بشرط أن يفسخ عقده مع ناديه التركي.

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الصحيفة التركية أكدت الأزمة المالية التي يمر بها جلطة سراي أجبرته على قبول بيع مايكون للنصر مقابل 3 ملايين يورو، مشيرة إلى أن الصفقة حسمت تمامًا ولا ينقصها سوى التوقيع على العقود الرسمية.

من جانب آخر، أوضحت صحيفة فاناتيك التركية أن المهاجم النيجيري أحمد موسى قدم طلبًا لإدارة النصر يطلب به السماح له بالرحيل عن النادي بالبيع النهائي أو الإعارة الموسم القادم.