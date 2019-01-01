فيتوريا يُقرر إعادة الغشيان والماس لشباب النصر

المدير الفني لديه أفكاره بشأن اللاعبين الشابين

قرر روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي إعادة الثنائي فهد الغشيان ونايف الماس لفريق الشباب بالنادي لعدم الحاجة إلى خدماتهما في الفريق الأول.

وكان المدرب البرتغالي قد أبلغ إدارة النصر الشهر الماضي بعدم حاجته للغشيان وتفضيله خروجه لفريق آخر يضمن له اللعب بانتظام خلال سوق الانتقالات الشتوي، ذلك حتى يتسنى للجهاز الفني متابعته جيدًا على أرض الملعب.

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ولعب الغشيان صاحب الـ19 عامًا مباراة الأمس بين شباب النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للشباب وسط متابعة من فيتوريا، والذي أوصى بعودة اللاعب وزميله المدافع الماس لفريق الشباب.

من جانب آخر، أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن وليد عبد الله حارس مرمى العالمي سيصل الرياض يوم الأربعاء القادم بعد نجاح عمليته الجراحية التي أجراها الخميس الماضي في لندن على يد الجراح البريطاني الشهير لافال لعلاج غضروف الركبة وتجمع السوائل فيها.

وسيُحدد الطبيب المعالج مع الجهاز الطبي للنصر البرنامج التأهيلي المناسب لوليد عبد الله، والذي من المتوقع أن يمتد لفترة 3-4 أسابيع تقريبًا.