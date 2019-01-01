أمرابط: توقعت وتمنيت فوز الهلال بدوري أبطال آسيا، وعلى السعوديين الفخر بالإنجاز

نجم النصر يتمتع بروح رياضية كبيرة

أقر نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي أنه توقع وتمنى فوز الغريم الأزلي "الهلال" بلقب دوري أبطال آسيا، بل وطالب الشعب السعودي بالفخر بهذا الإنجاز.

النجم المغربي حل ضيفًا على برنامج صدى الملاعب في قناة أم بي سي السعودية، وطالب خلاله الجميع في السعودية بالتكاتف ودعم الفرق التي تُمثل الوطن خارجيًا.

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أمرابط الذي بدأ تصريحاته بالحديث عن تجديد عقده مع النصر، قال حول إنجاز الهلال القاري ومدى تخوف فريقه من ذلك الإنجاز وتأثيره على المنافسة في الدوري السعودي "لماذا قد نخاف من فوز الهلال بدوري أبطال آسيا؟ مبروك للهلال هذا الإنجاز، الفوز بهذا اللقب إنجاز مهم".

"لكن أكرر، لماذا نخاف؟ نحن لدينا فريق رائع يضم مجموعة ممتازة من اللاعبين، كما نتمتع بجمهور يدعمنا بقوة، وقد هزمنا الهلال في ملعبه بالفعل في الدوري السعودي، وهذا صعب".

"أتمنى أن يكون موسمًا جيدًا، وعلينا ألا ننسى الأهلي الجيد جدًا كذلك، أتمنى أن نحظى بموسم جيد ونتوج باللقب في النهاية".

وعن توقعاته وأمنيته فوز الهلال باللقب القاري، قال أمرابط "بعض جماهير الهلال سألوني قبل المباراة بيوم عن توقعاتي، وكنت أعلم أنهم فازوا ذهابًا بهدف دون رد ولذا لو سجلوا هناك سيتوجون باللقب، وهذا ما قلته وهذا رأيي".

"وسألوني كذلك هل أتمنى فوز الهلال بدوري أبطال آسيا؟ فأجبتهم "إن شاء الله وبإذن الله"، إذا كتب لهم الفوز سيفوزون ولست أنا من سيقرر هذا، لكن من جهة أخرى أرى أن الشعب السعودي عليه الفخر بالهلال لأن فوز فريق سعودي بلقب آسيوي هو جيد للجميع وللكرة السعودية، ولنا في الشعب الهولندي ودعمه لأياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي أكبر مثال".

أتم "علينا نقل تلك العقلية للشعب السعودي، لو لعب النصر أو الأهلي أو أي فريق نهائي بطولة آسيوية هذا الموسم، فالجميع مطالب بدعمهم وتأييدهم".

وسيلعب العالمي في الجولة القادمة أمام التعاون ومقرر لها يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، إذ تم تأجيل الجولتين الـ11 والـ12 من الدوري السعودي بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة خليجي 24 المقام حاليًا في قطر.