أحدهما هدف الهلال .. النصر يتخلى عن لاعبين ويُعيد 3 معارين

مانو مينيزيس بدأ العمل على قائمة الموسم الجديد

بدأ مانو مينيزيس المدير الفني للنصر العمل على قائمة الفريق للموسم الجديد، وقد أوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أنه اتخذ قرارًا بالتخلي عن لاعبين وإعادة 3 معارين.

النصر لم يُقدم المستوى المتوقع هذا الموسم، وقد خرج من حسابات المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بل وبات موقفه من التأهل لدوري أبطال آسيا القادم صعبًا.

النصر يتخلى عن "هدف الهلال" وزميله

قرر مينيزيس التخلي عن صانع الألعاب يحيى الشهري الذي ارتبط خلال المواسم السابقة بالانضمام للهلال حال فسخ عقده مع ناديه.

اللاعب الثاني الذي قرر النصر عدم استمراره في الموسم القادم هو عبد العزيز الدوسري، حسبما أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية.

ولم يُحسم بعد موقف عبد الرحمن الدوسري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم تبدأ بعد مفاوضات تجديده.

من هم المعارون الثلاثة الذي ينوي النصر إعادتهم؟

النصر وحسب الاقتصادية ينوي إعادة 3 معارين إلى صفوفه الموسم القادم بعد تألقهم مع أنديتهم هذا الموسم في الدوري السعودي.

اللاعبون هم أمين بخاري حارس مرمى العين وسعود زيدان المعار لأبها ومنصور الشمري المعار للطائي.

ولم يُحدد النصر مصير بقية لاعبيه المعارين، سواء بتجديد الإعارة أو عودتهم أو رحيلهم نهائيًا عن الفريق.

ماذا قدم يحيى الشهري مع النصر؟

انضم الشهري للنصر قادمًا من الاتفاق عام 2013، وقد كان أحد العناصر الأساسية والمهمة في الفريق، إلا أن الإصابات الكثيرة أعاقت استمرار ذلك في الموسمين الأخيرين.

صاحب الـ30 عامًا لم يلعب سوى 16 مباراة أغلبهم بديلًا في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، وهذا الموسم لم يلعب سوى مباراة واحدة في الدوري وأخرى في كأس الملك.

الشهري لعب مع النصر 135 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 24.

اقرأ أيضًا